Mesagne. Il mercato nella prima domenica del mese: una nuova sede per rivitalizzare il commercio locale

L'Amministrazione comunale di Mesagne, attualmente gestita da una triade di commissari prefettizi, ha deciso di riconfermare uno dei più amati appuntamenti per i cittadini, autorizzando, in via sperimentale, lo svolgimento del mercato della prima domenica del mese in Via Ten. Ugo Granafei. Questa decisione arriva dopo un periodo di sospensione del mercato che, da molti anni, si svolgeva in Piazza Gioberti, e che ha dimostrato di avere un impatto positivo sull'economia locale e sulla vivibilità del centro urbano.



La necessità di trasferire il mercato era scaturita dall'avvio di lavori di riqualificazione in Piazza Gioberti, che avevano costretto l'iniziativa a spostarsi in Piazzale De Gasperi. Tuttavia, la nuova collocazione si è rivelata inadeguata: scarsa accessibilità e visibilità hanno causato un notevole calo delle presenze e delle vendite, compromettendo così la sostenibilità economica per gli operatori coinvolti.



In risposta alle difficoltà riscontrate, gli operatori commerciali hanno formalmente richiesto il ripristino del mercato in una nuova area. Dopo una positiva sperimentazione in dicembre, l’Amministrazione ha ascoltato le esigenze degli operatori e della cittadinanza, stabilendo che Via Ten. Ugo Granafei rappresenta un’adeguata sede per lo svolgimento dell’iniziativa.



Il mercato si svolgerà in forma sperimentale da gennaio a giugno, permettendo così di valutare la funzionalità dell'area dal punto di vista organizzativo e logistico. Inoltre, per il mese di gennaio, il mercato si terrà eccezionalmente l'11 del mese, in deroga alla tradizionale calendarizzazione.



L'Amministrazione si è impegnata ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e l'ordine pubblico durante lo svolgimento dell'evento, delegando i compiti organizzativi all'Ufficio Commercio e le questioni relative ai tributi all'Ufficio Tributi.



È importante sottolineare che il futuro del mercato oltre il periodo sperimentale sarà soggetto a una valutazione approfondita degli esiti della sperimentazione stessa, nonché a un'analisi delle condizioni di sicurezza e di pubblico interesse.



Con questa delibera, l'Amministrazione intende non solo sostenere il commercio locale, ma anche contribuire all'animazione del tessuto urbano, confermando l'importanza di eventi come questo per la comunità.

