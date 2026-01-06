Superenalotto: in Puglia centrati tre "5" per un totale di 55mila euro
Puglia protagonista con il SuperEnalotto. Nell'estrazione di sabato 3 gennaio, come riporta Agipronews, centrato un"5" da 39.528,88 euro a Gravina in Puglia, in provincia di Bari, presso la Riv. Tabacchi n° 21 mentre nell’estrazione di lunedì 5 gennaio centrati altre due “5” da 8.125,48 euro ciascuno a Nardò, in provincia di Lecce, nella Tabaccheria Durante in via Pilanuova 54 e a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, presso Alessandro Palazzo Tabaccheria e Ricevitoria in via di Vagno, 142. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma giovedì 8 gennaio, sale a 102 milioni di euro.
