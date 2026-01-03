"Ostuni, domenica 4 gennaio la chiusura dell'undicesima edizione della mostra "Il mio Presepe" con un momento di letture augurali"
- dimensione font riduci dimensione font aumenta la dimensione del font
- Stampa
Proseguono gli eventi nella città di Ostuni: domenica 4 gennaio 2026, presso l'I.C. "Pessina-Vitale-Barnaba" in Piazza Italia n°11, si terrà la chiusura dell'undicesima edizione della mostra "Il mio Presepe" a cura dell'associazione "Ostuni è..." in collaborazione con il MEIC Gruppo di Ostuni, Lo Scudo, Giornale di Puglia e Italia Love Tv e patrocinato dal Comune di Ostuni.
Durante questa serata, alle ore 18, si terrà un momento con letture augurali dedicate ai presepi, al Natale e al nuovo anno. L'evento è a cura del MEIC in collaborazione con l'associazione "Ostuni è...".
---------------
Per restare aggiornato con le ultime news del Gazzettino di Brindisi seguici e metti “Mi piace” sulla nostra pagina Facebook. Puoi guardare i video pubblicati sul nostro canale YouTube.
Per scriverci e interagire con la redazione contattaci
Ultimi da Redazione
- Auto travolge tre vetture in sosta in via Ligorio, ferito il conducente
- Al via lo shopping d’inverno: partono i saldi al Centro commerciale AppiAnticA
- “Che pasticcio Mrs. Peach”, una commedia musicale brillante illuminerà il sabato sera del Teatro
- Musica: Max De Lorenzis rientra nelle classifiche iTunes: è record per il cantautore di Brindisi
- AVIS Provinciale e C.S.I. Brindisi uniscono le forze per promuovere l’educazione alla salute