KAIRÉ: IL SALUTO CHE HA CAMBIATO L’UMANITÀ

Nel precedente articolo, riflettendo sulla figura di Giuseppe, abbiamo visto come egli non abbia mai dubitato della fedeltà di Maria, ma abbia piuttosto faticato a comprendere se anche lui fosse chiamato a far parte del misterioso progetto di Dio. In quella occasione avevamo accennato che proprio il racconto dell’Annunciazione contiene un dettaglio affascinante e ricco di significato: il saluto con cui l’Arcangelo Gabriele si rivolge a Maria. Come promesso, proponiamo ora un approfondimento dedicato a quel saluto così insolito e sorprendente, che apre la porta all’universalità del messaggio cristiano.

Il 1° gennaio la Chiesa celebra la solennità di Maria Santissima Madre di Dio, una delle feste più antiche della tradizione cristiana e culmine dell’Ottava di Natale. Questa ricorrenza ci riporta direttamente al momento in cui tutto ebbe inizio: l’Annunciazione. È lì, nel dialogo tra l’arcangelo Gabriele e Maria, che troviamo un dettaglio sorprendente e ricco di significato: il saluto dell’angelo. Il Vangelo di Luca racconta che Gabriele, entrando da Maria, la saluta dicendo: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te» (Lc 1,28). Maria rimane turbata da quel saluto, perché non è il consueto “shalom”, il tipico saluto ebraico che significa “pace”, ma un termine greco: “Kairé” “rallegrati”. Perché un angelo inviato da Dio a una giovane ebrea di Nazaret utilizza un saluto greco, estraneo alla cultura quotidiana di Maria? Per comprendere questo gesto, bisogna considerare il contesto culturale dell’epoca. Nel mondo allora conosciuto convivevano tre grandi culture. La cultura romana, fondata sul diritto, era la più avanzata in termini di leggi e organizzazione civile; nessun popolo possedeva un sistema giuridico così strutturato. La cultura ebraica, unica nel suo genere, si distingueva per la fede in un solo Dio, mentre tutte le altre civiltà credevano in una pluralità di divinità. Infine, la cultura per eccellenza , la cultura greca, la più raffinata dal punto di vista filosofico, aveva elaborato il concetto di universale: la ricerca di ciò che vale per tutti, oltre i confini dei popoli e delle tradizioni. È proprio in questo contesto che il saluto dell’angelo assume un significato straordinario. Usando il termine greco “Kairé” Gabriele indica che il messaggio che sta per annunciare non riguarda più soltanto il popolo ebraico, come era stato fino a quel momento nella storia della salvezza. Non è più un rapporto esclusivo tra Dio e il popolo eletto. Quel saluto, appartenente alla cultura dell’universalità, rivela che ciò che sta per accadere in Maria riguarda tutta l’umanità. È un annuncio universale, destinato a ogni uomo e a ogni cultura. Con quel “rallegrati”, l’angelo apre la porta a un nuovo modo di intendere il rapporto tra Dio e l’uomo: non più limitato a un popolo, ma esteso all’intero genere umano. Da quel momento nasce il cristianesimo come messaggio universale. Dio non è più soltanto il Dio di Israele, ma si rivela come Padre dell’umanità intera. E Maria, accogliendo nel suo grembo il Figlio di Dio, diventa non solo Madre di Dio, ma anche Madre dell’umanità, perché il Figlio che porta in sé è venuto per tutti. La festa del 1° gennaio, che celebra Maria Madre di Dio, è quindi profondamente legata a quel saluto dell’Annunciazione: un saluto che annuncia gioia, apertura, universalità. La verità cristiana, fin dalle sue origini, è destinata all’umanità intera, e il saluto dell’angelo ne è un segno eloquente. Nel mistero dell’Incarnazione, Dio entra nella storia non per un popolo soltanto, ma per tutti i popoli. Così, il 1° gennaio non è soltanto una festa mariana, ma la celebrazione dell’inizio di un mondo nuovo: un Dio che si fa Padre dell’umanità, un Figlio che nasce per tutti, una Madre che accoglie la salvezza universale. E tutto comincia con un saluto semplice e rivoluzionario: “Kairé” “Rallegrati”, parola che annuncia gioia e speranza per ogni uomo.