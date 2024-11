Concluso il progetto ON CLOUD NINE+ dedicato alla promozione di una mobilità aerea più sostenibile e inclusiva

Si conclude oggi la due giorni di incontri che hanno visto alternarsi sul palco della Sala degli Ulivi dell’aeroporto ‘Karol Wojtyla’ di Bari esperti del trasporto aereo e aziende fornitrici di servizi in campo aeroportuale.

Al centro dei lavori, che si sono aperti ieri mattina con un confronto tra Aeroporti2030 e i rappresentanti delle società di gestione, Aeroporti di Roma, Gruppo Save e Aeroporti di Puglia e alla presenza dei partner del progetto ON CLOUD NINE+ (Aeroporti del Montenegro, l’Ente Aviazione Civile dell’Albania), finanziato nell’ambito del programma INTERREG SOUTH ADRIATIC 2021-2027, il tema della sostenibilità ambientale alla luce delle nuove sfide che attendono il trasporto aereo nei prossimi decenni e l’importanza di affrontare i temi della sostenibilità degli aeroporti nei Balcani.

Workshop, dibattiti e incontri B2B che hanno rappresentato un'importante occasione per approfondire le tematiche della sostenibilità e dell’innovazione. Dopo un’estate che ha registrato flussi in forte crescita, ma ha anche evidenziato la necessità di affrontare temi legati alla capacità e alla saturazione dei cieli europei e delle infrastrutture di terra, alla competizione sempre più forte tra vettori e tra aeroporti, alla necessità di contenere i costi e di incrementare la qualità dei servizi, si è reso necessario effettuare un’analisi e valutare le strategie di sviluppo per il futuro degli aeroporti europei, anche valorizzando il ruolo del lavoro e della tecnologia.

Nel dettaglio, il workshop “Ridurre l'impronta di carbonio del settore aeroportuale – Gli aeroporti del futuro e l’Europa: sfide e opportunità di sostenibilità", svoltosi nella giornata del 21 novembre ha affrontato i temi dell'utilizzo efficiente della capacità dello spazio aereo europeo e delle infrastrutture a terra, e delle strategie per perseguire gli ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione.

La giornata odierna, rivolta agli operatori economici del settore IT, si è aperta con sessioni dedicate alla digitalizzazione e allo sviluppo di soluzioni innovative per rendere gli aeroporti più “intelligenti”. Le aziende partecipanti, provenienti dalla Puglia, dall’Albania e dal Montenegro, hanno avuto modo di conoscersi e confrontarsi, discutendo su future collaborazioni e nuove opportunità di business, tramite sessioni bilaterali e di networking.

Il progetto ON CLOUD NINE+ è dedicato alla promozione di una mobilità aerea più sostenibile e inclusiva. Attraverso la collaborazione dei partner, tra cui Aeroporti di Puglia, Aeroporti del Montenegro e l’Ente Aviazione Civile dell’Albania, il progetto si propone di sviluppare strategie e soluzioni innovative per ridurre l'impatto ambientale del settore aeronautico.