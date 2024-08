Tornano i Mercati della terra e del mare di Torre Guaceto: dal 9 agosto a Serranova

E’ tutto pronto per la decima edizione dei Mercati della terra e del mare di Torre Guaceto, evento dedicato alla cultura del buono, pulito e giusto organizzato dal Consorzio di Gestione dell’area protetta e Slow Food Puglia nella borgata di Serranova. In arrivo stand riservati alle produzioni virtuose e spettacoli.

La grande novità di quest’anno sono le attività alla scoperta delle aziende agricole della riserva nei giorni che precedono i Mercati e le cene di approfondimento organizzate fino al 30 agosto.

Come ogni anno, invece, il 9, il 10 e l’11 agosto, i visitatori potranno conoscere il meglio delle produzioni sostenibili italiane selezionato da Slow Food Puglia, degustare i piatti della cucina di strada, godersi gli spettacoli e le attività per adulti e bambini.

Si apre il 9 agosto con l’inaugurazione della mostra d’arte “Quanto so belli li cosi belli” e con lo spettacolo “Tuttappost. Storie di ordinaria italianità” di Alessio Giannone, noto al grande pubblico come Pinuccio. Ma ce ne sarà per tutti i gusti.

I dettagli dell’evento sono stati presentati oggi in conferenza stampa presso il centro visite Al Gawsit di Torre Guaceto a Serranova, nell’ambito della quale sono intervenuti il presidente del Consorzio di Gestione della riserva, Rocky Malatesta, il presidente di Slow Food Puglia, Marcello Longo, l’assessore alla Cultura del Comune di Carovigno, Sabrina Franco, con la consigliera Antonella la Camera, l’agronomo del comitato tecnico MAB UNESCO e consulente piano di gestione di Torre Guaceto, Gianfranco Ciola, il responsabile del Premio Biol, Nino Paparella, l’architetto curatore della mostra d’arte dedicata al territorio MAB, Enzo Longo.

Nell’ambito della conferenza Ciola e Paparella hanno parlato dell’importanza della valorizzazione del patrimonio agronomico locale e della necessità che le comunità cambino avvicinandosi sempre più alla sostenibilità per resistere e sopravvivere alle vicissitudini attuali.

“Abbiamo lavorato alla strutturazione di un percorso ricco di bellezza e sapori che nutrono la mente ed il cuore - ha dichiarato Malatesta -, da oggi, i visitatori potranno consultare il programma dettagliato di tutte le attività che avranno luogo prima, durante e dopo i Mercati, direttamente sul nostro sito. Mai come in questo momento storico la riserva è al fianco delle aziende dell’agroalimentare del Parco, sostenendole nella scelta etica delle loro produzioni, anche dando loro valore con i tanti appuntamenti previsti durante questa manifestazione, all’interno delle loro aziende, durante le tre giornate dei Mercati e con le cene culturali”.

“Ci tengo a dire che i Mercati della terra e del mare - ha dichiarato Longo di Slow Food Puglia -, fungono un po’ da ‘capocanale’, antico rito che i diversamente giovani ricorderanno. Noi facciamo esattamente quello che facevano i vecchi maestri quando costruivano le volte a stella e i coni dei nostri trulli. Loro festeggiavano e lo facciamo anche noi che ogni giorno costruiamo la biodiversità. Lo facciamo riconoscendo il lavoro dei piccoli produttori locali che, in questi giorni, saranno ospiti, dell’evento. E' il giusto riconoscimento per il lavoro che ogni giorno svolgono nel rispetto dell’ambiente, per contrastare i cambiamenti climatici. I Mercati della terra confermano che noi siamo con gli ultimi, per questo abbiamo premiato i produttori del buono pulito e giusto. Vi auguro un mese di festa, ma non dimentichiamo che Slow Food, insieme al Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, lavora tutto l’anno per tutelare la biodiversità, le buone pratiche, i piccoli produttori e metodi di produzione, coltivazione e pesca tradizionali”.

