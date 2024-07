L'Asl Brindisi aderisce alla campagna di comunicazione #facciamolotutti su HIV e malattie sessualmente trasmissibili

La Asl Brindisi aderisce alla quinta edizione della campagna di comunicazione, prevenzione e promozione del test HIV #facciamolotutti. Da quest’anno, l’attenzione si concentra anche su tutte le infezioni sessualmente trasmissibili, dalla sifilide all’HCV e all’epatite Delta. La campagna è promossa dalla Regione Puglia con il patrocinio della Simit (Società italiana malattie infettive e tropicali), dell’Università di Foggia e delle Asl pugliesi.

L’HIV e le infezioni sessualmente trasmissibili sono ancora una realtà preoccupante: in Italia ci sono 1800-2000 nuovi casi all’anno di HIV, con una media di 5 nuovi casi al giorno. In Puglia si registrano circa 150 nuovi casi all’anno. Inoltre, a livello nazionale, si registrano 500-600 casi di sifilide primaria e secondaria e 400 casi di sifilide latente.

Nella diffusione della campagna, rivolta in particolare ai più giovani e che durerà per tutto il periodo estivo, è parte attiva il Dipartimento di Prevenzione. Attraverso pillole informative diffuse sui canali social di #facciamolotutti, il portale facciamolotutti.it e le pagine social delle Asl di Puglia, verranno trasmesse informazioni semplici e mirate. La campagna di comunicazione porta la firma di Nick Difino ed è stata realizzata con il contributo scientifico di medici infettivologi: il professor Sergio Lo Caputo (Università di Foggia), la professoressa Teresa Antonia Saracino (Policlinico di Bari), la professoressa Annalisa Santantonio (Policlinico di Foggia) e il professor Massimo Galli (Università di Milano).

"Questa campagna - sottolinea il direttore del Dipartimento di Prevenzione della Asl Brindisi, Stefano Termite - rappresenta un importante strumento per sensibilizzare la popolazione, soprattutto i giovani, sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce delle infezioni sessualmente trasmissibili. La prevenzione - prosegue - è un pilastro fondamentale della nostra missione. Collaborare con altre istituzioni e utilizzare nuovi mezzi di comunicazione ci permette di raggiungere un pubblico più vasto ed efficace".

L’obiettivo della campagna è rispondere a domande cruciali come: "L’HIV esiste ancora?", "Come mi proteggo?", "Che cosa è l’epatite Delta?", "Come si contrae?", "Cosa sono le malattie sessualmente trasmissibili?", "Che cosa è la sifilide". Gli esperti rispondono con messaggi chiari e immediati, fornendo informazioni certe, indicazioni concrete e supporto alle attività di prevenzione.

