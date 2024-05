GRANDE SUCCESSO DEL CORSO "UNSCRIPTED PER SOCIAL E TV" TENUTO PRESSO LAB CREATION DI MESAGNE

Ha avuto un ottimo successo per il gradimento riscontrato negli studenti il laboratorio di scrittura UNSCRIPTED PER SOCIAL E TV tenuto dall’esperto d’eccellenza Antonio Tocci ed organizzato dall’associazione MusicArte negli studi di Lab Creation di Mesagne in una tre giorni di corso full immersion.

Tocci, autore di produzioni iconiche per Mediaset e Sky, ha insegnato ai corsisti, provenienti da Trani, Lecce, Francavilla Fontana, ma anche da fuori regione, da Salerno e Napoli, come concepire e sviluppare un format fino alla sua realizzazione. Gli studenti, entusiasti dell’esperienza, grazie agli insegnamenti di Tocci hanno sviluppato il proprio stile attraverso un metodo innovativo, pratico e dinamico, focalizzandosi sulla scrittura di format e scalette ed interagendo con professionisti del settore con i quali hanno scambiato le proprie esperienze.

Il laboratorio è stato organizzato dall’ associazione Collettivo MusicArte all’interno del Nodo Galattica di Mesagne, facente parte della Rete Galattica Giovani Puglia, e il Comune di Mesagne nella persona del consigliere comunale Vincenzo Sicilia. Infine, il laboratorio ha rappresentato un’opportunità unica per promuovere creatività e innovazione per i giovani e per il loro futuro lavorativo, facendoli tra l’altro interagire con altri social creator come:

Federico Fusca - chef e content creator;

Giulio Pasqui e Ivan Buratti – founder e co-founder di Webboh, piattaforma del gruppo Mondadori, che sono stati ospiti live dell’ultima giornata del laboratorio.

