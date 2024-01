CARABINIERI, CERIMONIA DI GIURAMENTO DI 67 VICEBRIGADIERI.

La cerimonia si è svolta alla presenza del Comandante della Legione Carabinieri Puglia, Generale di Brigata Ubaldo Del Monaco.

Nei giorni 24, 25 e 26 gennaio, presso la caserma Bergia di Bari, sede del Comando Legione Carabinieri Puglia, ha avuto luogo la cerimonia di giuramento di 67 vicebrigadieri appena promossi e assegnati a reparti dell'Arma nell'ambito regionale.

La cerimonia si è svolta alla presenza del comandante della Legione Carabinieri Puglia, Generale di Brigata Ubaldo Del Monaco, dei Comandanti Provinciali e dei familiari dei militari.

Il Generale Ubaldo Del Monaco, al termine della cerimonia, in un momento di incontro con i neo promossi vicebrigadieri, ha formulato loro gli auguri personali per il grado conseguito, richiamandone la professionalità e le responsabilità derivanti, in linea con i valori etici fondanti dell'Arma dei Carabinieri, tra i quali la vicinanza, costantemente espressa dall’Istituzione, al cittadino e alle sue esigenze.