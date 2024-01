Mesagne 10eLotto: vinti 80 mila euro

L’ultimo concorso del 10eLotto premia la Puglia con vincite complessive per 80 mila euro. La più alta, come riporta Agipronews, arriva da Mesagne, in provincia di Brindisi, con un 6 Doppio Oro da 60 mila euro, a cui si aggiungono i 20 mila euro vinti a Santa Cesarea Terme con un 9. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 23,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 283 milioni di euro in questo 2024.

