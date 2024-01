Diploma in quattro anni: l’Epifanio Ferdinando di Mesagne autorizzato per il settore TURISMO

Via libera, a seguito del decreto dipartimentale n. 92 del 19 gennaio 2024, al percorso sperimentale quadriennale del Tecnico Economico indirizzo Turismo dell’IISS Epifanio Ferdinando di Mesagne all’insegna dell’innovazione e del raccordo tra scuola e impresa

A partire dal prossimo anno scolastico 24-25, si amplia l’offerta formativa dell’IISS Epifanio Ferdinando di Mesagne con una classe dell’indirizzo TURISMO, una nuova formazione tecnica che vede interagire le competenze scolastiche ed i fabbisogni delle imprese. Si tratta di un percorso di alto profilo grazie al potenziamento delle discipline di base, all’implementazione di quelle laboratoriali e professionali e grazie altresì al dialogo con le realtà territoriali e alla collaborazione con gli ITS che offriranno una formazione specialistica post diploma parallela a quella universitaria fornendo agli alunni maggiori opportunità di impiego. Meno lezioni frontali, più classi partecipate, lo studio di tre lingue straniere (inglese, francese e spagnolo) sin dal primo anno, metodologia CLIL, debate, internazionalizzazione, l’alternanza scuola lavoro anticipata al secondo anno, non solo una riduzione di un anno ma un arricchimento ed una diversificazione del percorso sostenuto dalla grande motivazione e dall’entusiasmo dei docenti e del Dirigente Scolastico, ing. Mario Romano Palmisano che afferma:- “Siamo consapevoli che questo percorso quadriennale porterà molte innovazioni e ci auguriamo una risposta fattiva da parte delle famiglie e degli alunni che devono operare una scelta per il prossimo anno scolastico. Possiamo già essere orgogliosi di aver cominciato un sodalizio con l’Istituto Tecnico Superiore per l’industria dell’ospitalità e del turismo allargato di Lecce, con la struttura ricettiva Tenuta Moreno spa di Latiano, con la PRO-LOCO di Mesagne, con il tour operator SNOOPY TOUR di Brindisi, con l’Ente formazione PROFETA, accreditata dalla regione Puglia. Questi protocolli di intesa, propedeutici alla candidatura per la sperimentazione, hanno già gettato le basi per una collaborazione proficua a favore di tutta la comunità scolastica e sono la premessa per una efficace relazione tra scuola ed imprese. Incrociare domanda ed offerta è la sfida da vincere”.

