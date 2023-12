Nasce l'intergruppo parlamentare 'Dieta Mediterranea: nutrizione, prevenzione e cultura', presentato a Montecitorio dalla presidente Marta Schifone che ha annunciato l'adesione bipartisan già di 52 parlamentari, tra senatori e deputati, di maggioranza e opposizione.

"Nasce a Roma l'intergruppo parlamentare sulla Dieta Mediterranea, per la valorizzazione dello stile di vita migliore del mondo. Impresa pregevole, che sicuramente sosterremo. Negli ultimi anni sono stati interpellati numerosi rappresentanti politici e istituzionali pugliesi, in particolare del brindisino, per discutere dell'opportunità di promuovere attività che avessero come obiettivo la tutela e la promozione della Dieta Mediterranea nelle scuole, tra le famiglie, nelle imprese agroalimentari e turistiche, per creare quelle ricadute sulla popolazione generale di tutti quei benefici che ogni giorno la ricerca scientifica certifica con nuovi studi.

La risposta è stata sempre vaga.

Da poco più di un anno ricopro la carica di Segretario generale della Fondazione Dieta Mediterranea, la prima nata in Italia con questo scopo. Sono stato l'ultimo Segretario in Puglia ed il primo a Roma. Già, perché la Puglia aveva il primato: la sede legale della Fondazione era proprio ad Ostuni. Una decisione commissariale discutibile, insieme ad una timida risposta del territorio ad affrontare insieme la questione, nonostante i proclami sulla stampa, ha indotto il Consiglio d'Amministrazione a lasciare questa regione e spostare la sede nella capitale.

Il 2023 è stato un anno complesso, ma il cuore della Fondazione ha continuato a battere in Puglia.

Incontri nelle scuole, presentazioni di libri, seminari, conferenze, progetti Erasmus, corsi di formazione, programmi universitari. Sono state ospitate delegazioni estere, coinvolte società scientifiche, aperte collaborazioni con aziende turistiche e culturali del territorio, hotel, bed e breakfast, ristoranti.

Sono state coinvolte centinaia di operatori in tutta la regione, strette relazioni, promosse attività ed eventi.

Il mondo è attento alla Dieta Mediterranea, vuole conoscerla e la vuole conoscere attraverso la Puglia.

Oggi una nuova iniziativa parlamentare punta alla valorizzazione della Dieta Mediterranea, guardando alla candidatura della Cucina italiana patrimonio dell'Unesco, da un nutrito gruppo di promotori per lo più campani.

Da pugliese dico.....peccato! Questa proposta poteva partire da qui", ha chiosatoi Domenico Rogoli, della Fondazione Dieta Mediterranea