Altro primato per la città di Mesagne. Il sindaco Matarrelli amato al 95% dai suoi concittadini

Altro primato per la città di Mesagne. Il sindaco più amato d’Italia? È Toni Matarrelli, sindaco della città di Mesagne. È il risultato di un sondaggio effettuato lo scorso mese di ottobre in città, dalla società di ricerca Yoodata di Milano, in cui il 95% dei cittadini hanno detto di essere abbastanza soddisfatti della sua performance politica. Matarrelli, secondo il sondaggio, ha migliorato l’erogazione dei servizi, la comunicazione e le iniziative socio-culturali. La Yoodata ha intervistato un campione di 508 residenti maggiorenni sui poco più di 26mila iscritti nell’anagrafe cittadina. Il metodo utilizzato nel sondaggio è il Cat, acronimo di Computer assisted telephone interview. Si tratta di una modalità di rilevazione diretta di unità statistiche realizzata attraverso interviste telefoniche, dove l'intervistatore legge le domande all'intervistato e registra le risposte su un computer, tramite un apposito software. Nell’analisi svolta dalla società di ricerca Yoodata di Milano è stato evidenziato che il 33% degli intervistati ha risposto “molta” alla domanda “Quanta fiducia ha nell’attuale sindaco Toni Matarrelli?” mentre il 62% ha risposto “abbastanza”.

Solo il 2% ha risposto “poco o per nulla” mentre il 3% ha risposto “non so indicare”. Il sindaco Matarrelli è amato particolarmente dai giovani, cui, per la verità, il primo cittadino nella sua legislatura ha promosso diverse iniziative per la loro fascia di età e ha delegato alla loro attenzione il consigliere comunale Vincenzo Sicilia. Inoltre, Matarrelli è un grande utilizzatore dei social. La generazione “Z”, i mesagnesi nati tra la fine degli anni ’90 e l’inizio degli anni duemiladieci, lo gradiscono con la seguente percentuale: il 48% nutre molta fiducia, il 50% abbastanza, per un totale del 98%. Il 100% di gradimento lo ha ottenuto da parte dei cittadini che hanno un’età compresa tra i 78 e 95 anni che hanno risposto: il 25% molto gradito e il 75% abbastanza gradito. Per i baby boomer, cioè cittadini di età compresa tra i 59 e i 77 anni, il gradimento è al 92%: 26% con molto e il 66% con abbastanza. La generazione X, di età compresa tra i 43 e 58 anni, lo gradisce al 94%: 33% molto e 61% abbastanza, mentre la generazione Y, i nati dopo il 1981, lo gradisce al 96%: 38% molto e 58% abbastanza. Il sindaco Matarrelli ha fatto breccia anche nel Pianeta donna poiché ben il 93% delle donne lo gradisce al 32% molto e al 61% abbastanza, mentre negli uomini il gradimento è al 96%: 33% molto e 63% abbastanza.

Il sondaggio conferma quella che è la tendenza dei mesagnesi verso l’attuale primo cittadino. A Matarrelli, per la verità, il gradimento non gli è piovuto dal cielo, ma è il frutto del lavoro che ha iniziato a svolgere già dal giorno dopo del suo insediamento. Infatti, ogni giorno riceve i suoi concittadini e annota minuziosamente le richieste che gira agli uffici interessati. Ha sburocratizzato diversi apparati amministrativi e tecnici. Ha dedicato a settori importanti non solo gli assessori, ma anche i consiglieri comunali. Presenzia a moltissime inaugurazioni di attività commerciali e non ha dimenticato la fascia anziana della popolazione. Infatti, presenzia a tutti i compleanni dei centenari e si reca personalmente nelle abitazioni dei suoi concittadini che hanno espresso il desiderio di conoscerlo.

