Corso di management e marketing turistico. Ecco i diplomi per i primi imprenditori brindisini.Confesercenti della provincia di Brindisi esprime soddisfazione per i diplomi che alcuni imprenditori associati, hanno ricevuto in questi giorni a conclusione del corso“Management e

marketing delle imprese turistiche”, per imprenditori turistici – settore alberghiero e

balneare - organizzato da Confesercenti Assohotel- Assoturismo Puglia, in collaborazione con

l’Università di Bari, tenutosi nei mesi scorsi.

Il corso è scaturito da un protocollo d’intesa siglato da Confesercenti Assohotel - Assoturismo

Puglia e UniBa per rispondere ai fabbisogni delle imprese pugliesi relativi al turismo al fine di

contribuire alla creazione di un ‘Sistema Turistico Regionale’.

‘Tale Sistema dovrebbe mettere in campo tutte quelle azioni volte a destagionalizzare il turismo,

oltre a qualificare le professionalità per garantire una accoglienza che fidelizzi i turisti e li motivi

a continuare a scegliere la Puglia’, spiega Vito Roberto Santamato, docente e coordinatore del

corso di laurea magistrale in Progettazione e Management dei sistemi turistici e culturali

all’Università di Bari, e responsabile del corso in questione

Alla luce dell’interesse dimostrato – aggiunge Benny Campobasso, presidente Confesercenti

Puglia – siamo orientati a dare seguito a questo tipo di formazione professionalizzante. Infatti, la

prossima edizione del corso punterà sulla formazione di figure professionali che maturino

conoscenze adeguate alle trasformazioni socio/economiche in atto per orientare le giuste scelte

e far crescere l’impresa’.

‘L’interazione virtuosa stabilitasi tra docente e operatore del settore – spiega Mario

Landrisicina, direttore Assoturismo Confesercenti Puglia – evidenzia l’importanza della

formazione continua nata dall’esigenza – dopo un’attenta analisi – di dare un contributo

sostanziale all’economia turistica pugliese che rappresenta il 14% del Pil. Per essere competitivi

occorre offrire un prodotto di qualità per rendere la Puglia una regione turistica sempre più

attrattiva’.

“È un vero piacere per me aver partecipato a questo corso di 'Management e marketing delle

imprese turistiche' – dichiara Michele Piccirillo, presidente Provinciale di Confesercenti - e aver

ottenuto il riconoscimento. Questa esperienza è stata estremamente formativa e ha arricchito