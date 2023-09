Politiche giovanili, Moda, Arte, Design e Artigianato al centro del sesto job day di «Orizzonte 360°»

FASANO – Si terrà lunedì 25 settembre il sesto Job Day previsto nell’ambito di "Orizzonte 360°", il progetto gratuito realizzato dal Comune di Fasano che coinvolge i ragazzi delle scuole superiori, finanziato nell’ambito dell’avviso pubblico regionale "Punti Cardinali".

L’appuntamento è dalle 8.00 alle 14.00, nell’auditorium dell’I.I.S.S. “Leonardo Da Vinci”.



Al centro del dibattito ci saranno i settori Moda, Arte, Design e Artigianato.



Ad intervenire saranno diverse figure professionali, in rappresentanza di enti di formazione, operatori del mercato del lavoro e di aziende del settore che hanno contribuito alla creazione di valore per la comunità e per il territorio.

I relatori saranno:

Giuseppe Brescia – Creativo nell’ambito dello spazio e del design

Creativo nell’ambito dello spazio e del design Martina Cavallarin – Critica e curatrice d’arte contemporanea

Critica e curatrice d’arte contemporanea Daniele Antonio Del Genio – Amministratore del brand Rossorame

Amministratore del brand Rossorame Lucrezia Serri – Architetto e interior designer

Architetto e interior designer Laura Tota – Curatrice indipendente

Curatrice indipendente Giada Indiveri – ARPAL Puglia

ARPAL Puglia Antonio Lorusso - ARPAL Puglia

Coordina l’incontro Pier Francesco Palmariggi - Assessore al Turismo e alle Politiche Giovanili della Città di Fasano.

«Orizzonte 360°» ha ottenuto un finanziamento regionale di 91mila euro e avrà durata di 6 mesi. L’iniziativa si sviluppa ponendo l’attenzione su 3 diverse attività. Ci saranno: orientation labs (laboratori didattici ed esperienziali che mettono al centro diverse tematiche, con focus su lavoro, hobby e peculiarità personali), job days (giornate di orientamento al lavoro realizzate in collaborazione con gli stakeholder del territorio, focalizzate su settori specifici del mondo del lavoro), orientation desk (sportello di accoglienza e orientamento al cittadino in cui informarsi sui percorsi più in linea con le proprie attitudini, competenze e capacità professionali).

Un progetto gratuito, rivolto ai cittadini, per supportarli nella scelta del percorso da intraprendere attraverso interventi rivolti all’orientamento. «Orizzonte 360°» si rivolge soprattutto a studenti, disoccupati, inoccupati di età tra i 15 e i 29 anni. Principalmente vuole orientare verso la conoscenza delle potenzialità del territorio, coinvolgendo una pluralità di soggetti tra cui scuole, enti e soggetti vari pubblici e privati.

Per gli utenti la partecipazione al progetto rappresenterà un'opportunità concreta per esplorare li settore del lavoro, conoscere le regole per essere al passo con i tempi dell'innovazione tecnologica e gestionale, comprendere le strategie che ne favoriscono la rapida evoluzione.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

