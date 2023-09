ALLA MED COOKING SCHOOL NUOVE OPPORTUNITÀ DI CRESCITA

CEGLIE MESSAPICA – Per il terzo anno consecutivo la “Dante Alighieri ETS”, ente di formazione accreditato dalla Regione Puglia, ha aperto le iscrizioni ai nuovi percorsi formativi gratuiti che hanno l’obiettivo di formare, orientare e supportare l’imprenditorialità e l’autoimprenditorialità. I corsi – che si svolgeranno presso la Med Cooking School di Ceglie Messapica gestita dal Gruppo Fortis di Fasano – sono rivolti ai giovani tra i 16 (obbligo scolastico) e i 35 anni, esclusi sia dal mondo della formazione che da quello del lavoro.

I percorsi permetteranno ad iscritti ed iscritte di acquisire abilità tecniche ed organizzative in ambito culinario, realizzare i principali cocktail ed imparare tutti i segreti dell’arte bianca. Esistono, poi, lavori nel settore food che permettono di esprimere al meglio la propria creatività e che sono dunque perfetti per coloro che non vogliono limitarsi al classico ruolo di chef, come quello di Food Photographer. Nello specifico, infatti, oltre alle nozioni di base della tecnica di ripresa digitale, i partecipanti apprenderanno come gestire l’intero processo produttivo di un progetto fotografico professionale di fotografia alimentare.

Le restanti attività formative sono più “tradizionali”, e consistono in due corsi: Inglese con obiettivo finale di acquisire la Certificazione Cambridge ed Informatica con rilascio della certificazione PEKIT. Si tratta quindi, di corsi altamente personalizzati a seconda delle necessità di ciascun profilo, a seconda del livello di profilazione con l’obiettivo di costruire la formazione di ciascun partecipante.

Infine, oltre ad un'indennità sulle spese di trasporto sostenute per raggiungere la sede, è stata introdotta un'altra importante novità: partecipando ai corsi si ha la possibilità di ottenere, ove previsto, l'accesso diretto alla Benefit Class. Per informazioni e iscrizioni telefonare al numero 0831.382065 (WhatsApp: 380.4763030) o recarsi presso la sede della Med Cooking School sita in via Giuseppe Elia, 1 a Ceglie Messapica (Br).

Di seguito tutti i corsi gratuiti