Ostuni Climate Camp: sit in su Guerra ed Energia e concerto Mimmo Cavallo

L’Ostuni Climate Camp 2023, che si sta svolgendo a Santa Lucia, Costa Merlata, dall’1 al 6 di Agosto, prosegue venerdì 4 Agosto ore 18 col dibattito “Guerra e Energia: due temi che si incrociano”. A seguire il concerto del cantautore Mimmo Cavallo.

La giornata sarà introdotta la mattina con due sit in a tema:

- ore 9,00 davanti al Castello di Federico II alla sede del Comando della Marina Militare in via de Mille per dire NO a tutte le guerre

-ore 10,00 ci spostiamo al Comune di Brindisi in Piazza Matteotti per dire NO alla decisione del Sindaco, Pino Marchionna, di appoggiare il progetto di un pericoloso deposito GNL di Edison nel porto di Brindisi e di non accettare le compensazioni elemosina di TAP/SNAM per Torre Rossa, perché si è trattato di danno ambientale per l’intercettazione della falda di San Paolo.

E per chiedere al sindaco la fine della emergenza energetica con cui hanno riavviato i gruppi di produzione a carbone alla centrale Enel di Cerano conseguente alla guerra ucraina.

Di questo rapporto Guerra – Energia si parlerà poi nel dibattito serale al Camp.

A seguire l’evento concerto di Mimmo Cavallo, prolifico autore e cantautore, che nella sua lunga carriera lo hanno legato a Mia Martini fino agli ultimi concerti prima della prematura scomparsa della cantante, ed è autore di “Guarirò guarirò”. Ha scritto “Caffè nero bollente” con cui Fiorella Mannoia ha debuttato al Festival di sanremo 1981. Ha scritto “Vedo nero” per Zucchero, canzoni per Ornella Vanoni, Syria, Loredana Bertè, Gianni Morandi, Mariella Nava, Al Bano. Ha pubblicato otto dischi da solista, compreso “Oh Mimì” del 2022 dedicato alla sua compagna di viaggio, Mia Martini.

L’evento è organizzato dai lavoratori dello spettacolo autorganizzati Cobas Puglia e Teatri Urbani Organizzati.

