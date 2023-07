Aperte le iscrizioni Asilo Nido Comunale

È online il nuovo modulo per effettuare l'iscrizione dei bambini presso l’asilo nido comunale di Fasano. Sarà possibile effettuare domanda fino al 10 agosto. La procedura per la compilazione e la consegna della domanda è indicata nel bando al seguente link (clicca_qui).

La domanda deve essere inviata obbligatoriamente via mail all’indirizzo //Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ">Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. entro e non oltre il 10 agosto 2023 alle 23.59 in formato pdf.

Possono usufruire dell’Asilo Nido i bambini di età compresa tra i tre e i trentasei mesi, che non abbiano maturato il diritto all’iscrizione nella scuola dell’infanzia e che siano: 1) residenti nel Comune di Fasano o almeno uno dei

genitori sia residenti nel Comune di Fasano; 2) non residenti che abbiano un genitore che presti attività lavorativa nel Comune di Fasano; 3) non residenti i cui genitori non siano residenti nel Comune di Fasano né vi svolgono attività lavorativa, che saranno ammessi solo nel caso di disponibilità residua di posti.

I suddetti requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del presente bando (ad eccezione dei nascituri la cui nascita deve avvenire entro il 31 agosto 2023).

L’inizio della frequenza è subordinato al compimento del terzo mese di età del bambino.

Sono ammessi di diritto i bambini già frequentanti l’Asilo Nido Comunale nell’anno educativo precedente per almeno 8 mesi, anche non continuativi se ammessi dall’inizio dell’anno scolastico, 6 mesi anche non continuativi se ammessi entro il 31 dicembre e 4 mesi continuativi se ammessi entro il 31 marzo; i bambini con certificazione di cui alla legge n. 104/92, purché in possesso dei requisiti di accesso; i bambini orfani di entrambi i genitori.

«Finalmente siamo pronti con la pubblicazione del bando per l'iscrizione al nido comunale – spiega l’assessore alle Politiche dell'Infanzia Cinzia Caroli - che le famiglie tanto attendevano, è stato un lavoro molto impegnativo anche alla luce delle novità che hanno interessato la questione a vari livelli, specie quello regionale. Pertanto, dopo aver approvato in consiglio le modifiche al regolamento per la gestione del nido, si è proceduto con il necessario passaggio in giunta per la determinazione delle tariffe. Tra le altre cose, viene istituito il doppio turno pomeridiano con un ampliamento del servizio che agevolerà altre 20 famiglie. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato ai lavori di preparazione del bando ed in particolare il consigliere Donato Marino per l'impegno e la dedizione. Ricordo che le famiglie possono fare domanda ad INPS per il riconoscimento del buono spendibile per asilo nido che va ad abbattere sensibilmente (per le fasce più fragili ad azzerare) il costo della retta».

Con il presente bando si rendono disponibili n. 31 posti, (oltre i n.5 posti riservati a bambini/e individuati/e dal servizio Sociale Professionale), di età compresa tra i tre e i trentasei mesi così distribuiti: 12 posti nel Gruppo Lattanti (da 3 a 12 mesi); 15 posti nel Gruppo Semi Divezzi (da 13 a 23 mesi); 4 posti nel Gruppo Divezzi (da 24 a 36 mesi). Dal numero di posti disponibili saranno detratti i posti riservati ai bambini/e ammessi/e di diritto.

Occorre precisare, altresì, che a questi 31 posti a gestione comunale, per i quali sarà pubblicata graduatoria, si aggiungono altri 20 posti (7 semidivezzi e 13 divezzi) gestiti tramite voucher erogati dalla Regione Puglia. Per questi 20 posti, che potranno frequentare il nido dalle ore 7.30 alle ore 13.30, non va presentata domanda al bando comunale, ma occorre opzionare il voucher direttamente sul portale della Regione Puglia (www.studioinpuglia.regione.puglia.it) - sezione ZEROSEI - alle condizioni e secondo le modalità ivi indicate.

Dal prossimo anno educativo, inoltre, l'offerta del nido comunale sarà ampliata con l'attivazione di un turno pomeridiano (dalle 15.00 alle 20.00) che potrà accogliere fino ad ulteriori 20 bambini.

