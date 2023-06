“Dalla terra alla tavola: l’alimentazione sostenibile”. Martedì 27 giugno 2023, dalle ore 9, seconda Masterclass di Alta Formazione presso la Med Cooking School di Ceglie Messapica nell’ambito del progetto Horizon

L’agricoltura sostenibile al centro della cucina sana e del rispetto dell’ambiente è il tema della seconda Masterclass di Alta Formazione che si terrà martedì 27 giugno, a partire dalle ore 9, presso la Med Cooking School di Ceglie Messapica, nell’ambito del progetto Horizon, finanziato dalla Regione Puglia e realizzato dal Comune di Ceglie Messapica in collaborazione con l’associazione “Dante Alighieri ETS” e il sostegno della Federazione Italiana Cuochi (F.I.C.).

Il rispetto dell’ambiente e la sua tutela, il corretto utilizzo delle risorse e la valorizzazione delle materie prime, la qualità dei prodotti e la loro trasformazione, l’importanza delle imprese locali per il tessuto sociale ed economico, i moderni stili di vita e i nuovi approcci alla cucina, saranno gli argomenti al centro del dibattito che vedrà gli interventi di Felice Suma (agronomo Presidio Slow Food Puglia), Pietro Caliandro (CEO Masseria Fragnite), Franco Nigro (Professore Ordinario di Patologia vegetale presso il Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti dell’Università di Bari) e Gianfranco Ciola (Agronomo esperto in sviluppo rurale e direttore tecnico GAL Alto Salento).

Importante occasione, quindi, di confronto e di dialogo sulla centralità dei temi legati all’ambiente e alla sostenibilità e di pari passo la consapevolezza di una alimentazione salutare, al quale si affiancherà il cooking show dello Executive Chef Mauro Sciancalepore, già componente dell’Associazione Cuochi Baresi della Federazione Italiana Cuochi. Punto di forza della sua cucina è quello di proporre in una nuova veste, le pietanze della tradizione popolare che vanno via via scomparendo. Si potranno, inoltre, degustare i prodotti del territorio offerti dall’azienda agricola Masseria Fragnite di Ceglie Messapica e i vini di Villa Agreste di Ostuni, l'azienda che porta avanti un progetto di recupero e valorizzazione dei vitigni delle DOC Ostuni allevate in regime biologico.

Le Masterclass di Horizon rappresentano un’occasione unica per esplorare la ricchezza e la diversità del food, trattando temi che spaziano dall’arte culinaria alla sostenibilità, dalla valorizzazione dei prodotti locali all’innovazione gastronomica. Per ulteriori informazioni e per partecipare alle Masterclass di Horizon, è possibile recarsi presso l’Orientation Desk sito in Corso Garibaldi n.35, a Ceglie Messapica.