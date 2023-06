Sanità Puglia, Galizia (UGL Salute): "Nella ASL BR a rischio il diritto alle cure per mancata programmazione turnover e medici traditi dal SSR". La UGL Salute di Brindisi interviene, a distanza di qualche giorno, sulla chiusura dell'UO di Chirurgia Generale del PO di Ostuni. "Assistiamo da tempo a una preoccupante carenza di personale medico, ne deriva l'ennesima amara chiusura” afferma Alessandro Galizia, Segretario Provinciale della UGL Salute di Brindisi.

In seguito alla chiusura dell'UO di Ostetricia e Ginecologia di Francavilla Fontana nell'aprile scorso, la stessa sorte giunge per l'UO di Chirurgia Generale del PO di Ostuni. Il sindacalista si lancia in una lucida analisi: "Viviamo in un'epoca di disillusione dei professionisti della salute verso il SSR da cui si sentono traditi. Un sistema che non riesce più a gratificare né professionalmente né economicamente il personale, spesso sottoposto a carichi di lavoro insostenibili. I camici bianchi sono i primi a patirne, privi di una reale valorizzazione. Una mancata considerazione che molto spesso porta questi ultimi a preferire il privato o a valicare i confini nazionali alla ricerca di adeguati compensi, a volte anche quattro volte superiori alla media italiana, e minore stress lavorativo. Molte procedure di reclutamento di nuovo personale risultano deserte, Da tempo la UGL Salute afferma che occorre valorizzare la professione medica “conclude Galizia.

