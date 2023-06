San Michele Salentino, giovedì 15 giugno presentazione della Tourist Card

Giovedì 15 giugno, alle ore 18.00 in piazza Marconi a San Michele Salentino, presentazione del progetto “Tourist Card” alla presenza dell’assessore Regionale al Turismo, Gianfranco Lopane. L’iniziativa è organizzata dall’Associazione turistica Culturale “Welcome To San Michele Salentino” in collaborazione con il tour operator Dimensione Viaggi e il patrocinio dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Allegrini.

La Tourist Card è uno strumento gratuito e altamente tecnologico capace di proporre al turista servizi e informazioni sul nostro territorio. Un codice QR permette di accedere ad un portale dedicato diviso in sezioni attraverso il quale il turista potrà prenotare le attività a cui è interessato con diritto ad uno sconto.

“La Tourist Card – ha dichiarato il Sindaco Giovanni Allegrini – è uno strumento efficace per la promozione del nostro territorio e un ottimo incentivo per un’offerta turistica vantaggiosa. Siamo particolarmente orgogliosi che la Regione abbia deciso di promuovere questo progetto che può diventare una esperienza condivisa in tutta la Puglia. Il prossimo obiettivo è quello di imprentare una rete di opportunità per rendere sempre più vantaggiosa l’offerta turistica del nostro territorio”.

La manifestazione, moderata dalla giornalista Nicla Pastore, vedrà la partecipazione di Francesco Zecchino, tour operator e ideatore del progetto, Toni Matarrelli, presidente della Provincia di Brindisi, Pierangelo Argentieri, presidente di Federalberghi Brindisi, Pietro Innocenti, presidente vicario Fiavet Puglia, Gabriele Menotti Lippolis, presidente Confindustria Brindisi, Anna Cinti, presidente Ets Le Colonne, Luigi Fusco, CEO & Co-founder Raro Villas, Nevio D'Arpa, founder & CEO BTM e Awdie Coppola, guida territoriale Puglia. Alla serata sono stati invitati le autorità provinciali, i presidenti di Confcommercio Anna Montanaro e Confesercenti Michele Piccirillo, i sindaci dei comuni di Ceglie, Villa Castelli, San Vito dei Normanni, Carovigno e Ostuni e tutti gli esercenti di San Michele Salentino.