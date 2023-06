Proseguono le attività del progetto “Il Benessere dell’Universo Femminile al di là degli Stereotipi di Genere, attraverso la valorizzazione delle Risorse, delle Competenze e delle Capacità del Femminile”. Il nuovo appuntamento si terrà martedì 6 giugno alle ore 18.00, presso il Museo Archeologico “Ribezzo” in piazza Duomo a Brindisi, con due laboratori corporei Lo Yoga per il Benessere Corporeo e La Tonificazione e Mobilizzazione del Pavimento Pelvico tenuti da Patrizia Petrolillo, insegnante di yoga e posturologa e Gabriella Gravili, terapeuta a mediazione corporea con specialistica in counseling sessuologico.

Questi due speciali appuntamenti sono mirati a consentire ai partecipanti (uomini e donne da dai 16 anni in su) di prendersi cura del proprio corpo attraverso la consapevolezza sul benessere fisico ed emozionale nel vivere quotidiano.

I due laboratori, ad ingesso gratuito, si inseriscono nel Progetto Futura. La Puglia per la Parità, frutto della sinergia tra Consiglio della Regione Puglia, Legami di Comunità, il Polo Biblio-Museale Regionale di Brindisi “Ribezzo”, con il Patrocinio della Provincia di Brindisi e su iniziativa e cura di Gabriella Gravili, che da oltre 25 anni dedica energie anche in questa direzione.

Il progetto ha avuto inizio a Brindisi lo scorso 20 maggio con il “viaggio danzante” di Poesia, Musica e Arte Visive, Muse Intrecciate, che ha riscontrato uno grande successo di pubblico.

Il prossimo appuntamento in programma, invece, è fissato per martedì 13 Giugno, alle ore 18.00, sempre presso il Museo Archeologico “Ribezzo” con il laboratorio: La Mindfulness e la gestione fluida delle Emozioni. In questa occasione, Brindisi avrà l’onore di avere un ospite di spessore internazionale: il Monaco Buddista Zen della tradizione di Thich Nhat Han, Claudio Panarese – Phap Ban, che con 45 anni di esperienza, come istruttore di Mindfulness, oltre che di conduttore di gruppi e di Comunità di praticanti di Mindfulness, accompagnerà i partecipanti in un rilassamento profondo corporeo, mentale ed emozionale, attraverso varie metodiche della tradizione Zen, per facilitare il recupero dell’equilibrio interiore con il raggiungimento di una mente più silenziosa in un corpo più morbido e rilassato, che faciliterà la presa di coscienza di maggiori livelli di consapevolezza di Sé.