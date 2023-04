MESAGNE. CORSO GRATUITO PER IMPRENDITORI: IMPARA A VENDERE CON I SOCIAL

Torna, il corso per imprenditori made in Puglia più apprezzato di sempre! In una sede tutta nuova, Snasto propone la versione 2.0 del suo corso “VENDERE CON I SOCIAL”.

Un corso per imprenditori che ha come obiettivo quello di colmare il divario che separa imprenditori e piccole imprese dal mondo del marketing digitale

Affrontando e sfatando miti e leggende metropolitane, e sostituendoli con buone pratiche e strategie il corso permetterà ai partecipanti di: ottenere una visione d’insieme sulla comunicazione della loro azienda

pianificare e realizzare il loro calendario editoriale

migliorare i risultati diretti delle attività sui social con piccole azioni quotidiane

utilizzare i social per aumentare le loro vendite e i loro risultati economici

tutelarsi da truffe e false promesse

Argomenti principali: Realizzazione di post ad alto engagement

Scrittura persuasiva

Realizzazione del Calendario Editoriale

Community Management – gestione di commenti e recensioni

Il relatore del corso sarà l’ing. Luca Miacola: CEO di Snasto srl, esperto in digital marketing e privacy, ha curato il Digital Marketing di aziende come Nuovarredo e Reddoak e autore di libri come “Pagina Facebook Vincente”, “Digital marketing per il turismo” e “Fai una miriade di clienti con gli SMS” che mette a disposizione degli imprenditori del suo territorio oltre 20 anni di know-how.

“Vedo ogni giorno aziende di grande valore ma che comunicano malissimo, vedo agenzie di marketing che vendono pacchetti a prezzi insostenibili, bassissimi, e che promettono mari e monti! Quando queste promesse non vengono mantenute gli imprenditori perdono fiducia nel mezzo web che, invece, è una piazza potentissima che può dare una forte spinta alla loro attività.

Il mio obiettivo è di mettere in ordine tutti i tasselli, sfatare i falsi miti e dare gli strumenti agli imprenditori per capire fin dove possono arrivare da soli e come scegliere le persone a cui affidarsi. Lo farà con ironia ma, soprattutto, con tanta competenza accumulata in oltre 20 anni di attività!” - Luca Miacola

Se sei un prenditore l’invito è quello di fermarti per una mattina e dedicare del tempo alla tua crescita professionale, un investimento di cui non ti pentirai. I posti al corso sono limitati, solo 30. ---------------

