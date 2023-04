Lotto, Puglia protagonista: vinti 153mila euro

Lotto, Puglia protagonista: vinti oltre 131 mila euro

Il 10eLotto premia la Puglia: nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, a Sammichele di Bari, in provincia di Bari, sono state centrate due vincite per un totale di 131.250 euro. La più alta, dal valore di 66.750 euro è seguita da un’altra da 64.500, entrambe con quattro terni e una quaterna sulla ruota di Torino. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 10,1 milioni di euro, per un totale di 326 milioni da inizio anno.

10eLotto, Puglia fortunata: vinti 22 mila euro

La Puglia fa festa grazie al Lotto. Nel concorso del 15 aprile, come riporta Agipronews, centrate vincite per 22mila euro in Puglia, con un 6 Doppio oro da 12mila euro a Ortelle, in provincia di Lecce, e a un 5 da 10mila euro a San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 24 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,16 miliardi di euro in questo 2023.

