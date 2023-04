Accesso ai servizi d’integrazione scolastica per studenti diversamente abili, a.s. 2023-2024

Già dagli scorsi anni la Provincia di Brindisi ha dato corso, con esito positivo, al Piano di informatizzazione finalizzato a far crescere la qualità dei servizi forniti alla cittadinanza, introducendo la modalità online di compilazione delle istanze di nuovo accesso e di rinnovo ai Servizi di Integrazione Scolastica relativamente a:

Trasporto scolastico assistito per studenti disabili gravi (legge n. 104/92, art. 3 comma 3) frequentanti le scuole medie superiori di competenza della Provincia di Brindisi e residenti in uno dei 20 Comuni della Provincia di Brindisi;

per studenti disabili gravi (legge n. 104/92, art. 3 comma 3) frequentanti le scuole medie superiori di competenza della Provincia di Brindisi e residenti in uno dei 20 Comuni della Provincia di Brindisi; Integrazione scolastica per studenti disabili gravi (legge n. 104/92, art. 3 comma 3) frequentanti le scuole medie superiori e residenti in uno dei 20 comuni della Provincia di Brindisi:

(legge n. 104/92, art. 3 comma 3) frequentanti le scuole medie superiori e residenti in uno dei 20 comuni della Provincia di Brindisi: Assistenza specialistica alla comunicazione per gli studenti disabili sensoriali frequentanti le scuole di ogni ordine e grado, residenti in uno dei 20 comuni della Provincia di Brindisi.

Nell’imminenza della nuova programmazione a.s. 2023-2024, si comunica che l’accesso ai predetti servizi deve essere effettuato necessariamente sulla piattaforma dell’Ente provinciale: undefined

La piattaforma sarà attiva dal prossimo 18 Aprile c.a.

le richieste a cura delle famiglie devono essere presentate entro il 25 Maggio c.a..

Il termine di scadenza non è perentorio ma è funzionale all’organizzazione dei Servizi. Oltre tale termine, soprattutto per il trasporto scolastico assistito, le istanze potranno essere prese in considerazione, compatibilmente con le risorse finanziarie programmate e con le linee di percorrenza già organizzate.

Per l’accesso online è necessario disporre di:

Spid del richiedente (genitore, tutore o curatore richiedente l'accesso ai servizi provinciali dell’integrazione scolastica);

(genitore, tutore o curatore richiedente l'accesso ai servizi provinciali dell’integrazione scolastica); numero di telefono mobile (genitore, tutore o curatore richiedente l'accesso).

Al fine della compilazione della domanda, il genitore, tutore o curatore richiedente l'accesso dovrà disporre di:

Certificazione disabilità grave (ex art. 3, comma 3, L.N. 104/92), per i servizi di cui ai precedenti punti 1 e 2 (per gli utenti in possesso della Certificazione disabilità grave ex art. 3, comma 1 , L.N. 104/92 si informa che questo Ente, solo dopo aver assicurato la presa in carico di tutti gli utenti in possesso della "certificazione ex art. 3 comma 3 L. N. 104/1992" e, comunque, nel limite della disponibilità delle risorse, potrà prendere in carico ulteriori alunni disabili, così come da linee guida della Regione Puglia);

, L.N. 104/92 si informa che questo Ente, solo dopo aver assicurato la presa in carico di tutti gli utenti in possesso della "certificazione ex art. 3 comma 3 L. N. 104/1992" e, comunque, nel limite della disponibilità delle risorse, potrà prendere in carico ulteriori alunni disabili, così come da linee guida della Regione Puglia); Certificazione disabilità sensoriale grave, per i servizi di cui al precedente punto 3.

Lo staff della Provincia e del Segretariato Sociale saranno a disposizione per fornire ogni necessaria assistenza tecnica e supporto per l'invio delle domande, previo appuntamento da prendere negli orari di servizio, contattando i referenti ai numeri: 0831-565450, 0831-565464, 0831-565117, 0831-565269.

---------------

Per restare aggiornato con le ultime news del Gazzettino di Brindisi seguici e metti “Mi piace” sulla nostra pagina Facebook. Puoi guardare i video pubblicati sul nostro canale YouTube.

Per scriverci e interagire con la redazione contattaci