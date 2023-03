Prosegue il programma di rifacimento delle strade in altri tre quartieri. Prosegue il programma di lavori per il rifacimento del manto stradale nell’ambito dell’intervento “Strada per strada”, dopo il fermo invernale dovuto alle temperature non ideali alla posa dell’asfalto.

Le vie dei quartieri Centro, Commenda e Cappuccini interessate dalla manutenzione sono: via Osanna, corso Roma, via Cesare Braico, corso Umberto, via Cavour, via Isonzo, via Mecenate, via Molise, via Campania, via Marche, via Lazio, via Aprilia, via Sabaudia, via Bastione Carlo V, via Nazario Sauro, via Taranto, via Saponea e via Giovanni XXIII.



Il programma di interventi è partito da via Osanna (nel tratto da via Cappuccini al passaggio a livello) e proseguirà man mano nelle altre strade interessate dal rifacimento del manto stradale, con l’istituzione dalle ore 7 alle 18 del divieto di sosta e di fermata su entrambi i lati a tutti i veicoli con rimozione degli stessi, e il restringimento della carreggiata.

Nelle suddette vie è installata preventivamente la segnaletica con le relative informazioni utili alla cittadinanza.



“Continua il programma di rifacimento delle strade maggiormente danneggiate in tutti i quartieri di Brindisi, riprendiamo con Centro, Commenda e Cappuccini in arterie strategiche della città e strade più piccole ma comunque molto frequentate per la sicurezza di tutti e una maggiore vivibilità. Il disagio di questi giorni di cantieri vale la pena, stiamo lavorando per tutti noi”, dichiara il sindaco Riccardo Rossi.

---------------

