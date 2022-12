Rinnovo di alcune cariche sociali della Sezione Turismo e Cultura di Confindustria Brindisi. L’Assemblea della Sezione Turismo e Cultura di Confindustria Brindisi ha eletto Sergio Arnaldo Angelelli (Promohotel Srl), come nuovo Presidente. In relazione alla sua nomina Angelelli farà parte anche, a livello regionale, del Gruppo Tecnico Turismo di Confindustria Puglia.

“La Sezione Turismo e Cultura, che da oggi ho il privilegio di rappresentare unitamente ai

componenti del direttivo, intende avviare un percorso di crescita e di sviluppo sul territorio.

Ascoltare le istanze provenienti dai vari operatori del settore, coinvolgerli attivamente, offrire

percorsi formativi agli associati in un periodo di carenza di figure altamente specializzate,

rappresentano solo alcune delle tante priorità di Confindustria.



La condivisione di idee fra operatori di ogni comparto e la pianificazione costituiscono la solida base

per avviare nuove sinergie volte a creare valore aggiunto alle nostre imprese e al nostro meraviglioso territorio.



In un periodo storico in cui turismo e cultura rappresentano un fiore all’occhiello della nostra regione, sarà molto importante avviare un’azione di sviluppo associativo, ampliando la compagine e

dialogando, ricorrentemente e costantemente, con tutti gli enti pubblici e non, così da rafforzare e

rendere ancora più attrattiva la nostra offerta turistica e culturale.



La provincia di Brindisi conta tante eccellenze nel settore, anche di fama internazionale e, pertanto,

è un doveroso impegno del nuovo direttivo rappresentarle nel migliore dei modi.

Non si può perdere tempo e noi ci faremo trovare pronti, al fianco degli imprenditori”, ha dichiarato il neo Presidente Sergio Arnaldo Angelelli.

Inoltre, è stato eletto Consigliere - Delegato per la Piccola Industria della Sezione - Antonio D’Amico (Nettuno Parking Srl) che, confermando il suo massimo impegno in funzione delle attività della Sezione, si aggiunge al Consiglio Direttivo – oggi - composto da: Carmelo Grassi (F.lli Grassi Srl), Maurizio Angelelli (Azzurra Srl), Giuseppe De Benedetto (Egnathia Iniziative Turistiche EIT SpA).

