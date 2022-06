CELLINO - SUCCESSO PER L’INIZIATIVA DI CONFCOMMERCIO BRINDISI SULLA CULTURA DELLA SALUTE

Scienza, tradizione, ambiente e spirito di comunità possono rappresentare il giusto mix per far crescere la cultura della salute. In questa direzione opera da tempo la Confcommercio della provincia di Brindisi (attraverso Confcommercio salute) che ieri ha promosso a Cellino San Marco (presso il Plaza Carrisi Hotel) un importante momento di riflessione a cui hanno partecipato, tra gli altri, il sindaco di Cellino San Marco Marco Marra, il sindaco di San Donaci Angelo Marasco, la presidente di Confcommercio Brindisi Anna Rita Montanaro, il presidente del Consorzio Ambito Territoriale BR/4 Antonio Calabrese, la presidente di Confcommercio Salute Mariella Iaia, il presidente della delegazione Confcommercio Cellino-San Donaci Alessandro Coletta, il presidente di Croce Amica Ugo Calò e il presidente dell’Associazione Cuochi di Brindisi Gianfranco Pezzuto.

“Questo evento giunge in un momento in cui si comincia ad intravedere qualche importante segnale di ripresa - ha affermato la presidente Montanaro – e il nostro obiettivo è proprio quello di determinare condizioni di crescita ‘salutare’ che fanno bene a ciascun cittadino e, di conseguenza, ai nostri commercianti”.

Le relazioni, invece, sono state svolte dal cardiologo Dario Fina, dalla biologa nutrizionista Santa Mundi, dall’anestesista-rianimatore Marco Albanese e dal direttore generale del Consorzio Ambito Teritoriale BR/3 Gianluca Budano.

La serata si è conclusa con una dimostrazione delle manovre di rianimazione da parte di Croce Amica e con uno show cooking dell’Associazione Cuochi brindisini.