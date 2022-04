Mesagne. La biblioteca si fa in tre

Ancora qualche settimana di lavori e poi nel prossimo mese di giugno la sede storica della biblioteca comunale di Mesagne sarà riconsegnata alla città. Per l’occasione si fa in tre e diventa una biblioteca diffusa mantenendo l’attuale conformazione spaziale. Da diverso tempo, infatti, la biblioteca comunale “Ugo Granafei” è oggetto di lavori di recupero e di rifunzionalizzazione condotti nell’ambito del progetto finanziato dalla Regione Puglia denominato " Smart-In - Community Library ". Nonostante questo stop - con la conseguente movimentazione del patrimonio librario effettuata in modo da rendere lo stesso il più possibile accessibile - e quello causato dalla pandemia, la biblioteca ha continuato ad erogare i suoi servizi. Poco meno di un anno fa, dal 20 aprile 2021, infatti, sono stati riattivati in sicurezza i servizi sospesi di prestito locale ed inter-bibliotecario presso il punto presente alla sede dell'ex Scuola Media "G. Marconi". Durante il periodo natalizio, dal 23 dicembre, è stato aperto al pubblico presso il “Parco Potì” il punto lettura ubicato nella “Casa di Vetro”, dove è possibile studiare, leggere e prendere in prestito libri, compresi i numerosi titoli acquisiti di recente con fondi comunali e con fondi ministeriali.

Non solo: sempre da quella data e sempre presso il parco “Potì” risulta pure presente una particolare occasione di incontro con il libro grazie all’installazione della seconda ‘Little free library’, dopo quella inaugurata la scorsa estate presso il ‘Dog park’ ed affidata all’associazione “Gli amici di Snoopy”. Nella casetta, affidata al comitato genitori del I° circolo didattico “G. Carducci”, infatti, sono disponibili gratuitamente libri portati volontariamente da tutti i cittadini, secondo l’idea del bookcrossing, “prendi un libro, porta un libro”. Al di là, quindi, della necessità di contenere il disagio provocato ai cittadini ed ai tanti utenti non mesagnesi dalla chiusura fisica della sede storica di piazza IV novembre, la “Granafei” nell’ambito delle politiche culturali promosse dall’Amministrazione comunale si sta sviluppando un progetto innovativo di “Biblioteca diffusa” che vede nella circolazione del libro in città la chiave principale: si ritiene, infatti, che moltiplicando le occasioni di incontro con il libro, si possa offrire una importante opportunità di accesso al sapere ed alla cultura. In questo senso, prosegue, pure una delle iniziative dell’Amministrazione comunale inserite su proposta della Biblioteca nell’ambito del progetto “Città che legge”, riconoscimento ottenuto dal Comune dal Ministero Cultura – Centro per il libro e per la lettura. Per la realizzazione di queste attività, la biblioteca può contare sul valido supporto dei partecipanti al progetto del Servizio civile universale denominato ‘Agorà 2.0’: Luca Francesco Lioci, Stefano Passante, Simona Perrucci e Silvio Calia.

---------------

