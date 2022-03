Mesagne 2024 umana meraviglia

Un altro modo di essere UMANI Là dove l’umano si degrada anche i diritti vengono meno. Recuperare l’umano significa quindi recuperare valori e diritti. Questo è un processo di crescita culturale. Questo è quello che è accaduto a Mesagne. Una città che pochi decenni fa ha attraversato un tratto estremamente buio della sua storia, una comunità che è stata piegata dalla violenza e dalla brutalità dell’umano degradato. Oggi, Mesagne si trova da tutt’altra parte, ha affrontato un processo di rigenerazione grazie ad una conduzione fiera e libera, visionaria ed evolutiva. Ha cancellato nel giro di pochi anni una macchia, un’onta, nella sua vita di comunità, facendo di questa rigenerazione una grande occasione di coscientizzazione da parte dei suoi abitanti. Mesagne fino a poco tempo fa era “capitale della SCU”, oggi si candida a diventare “capitale della Cultura”. L’idea di progetto parte da qui. Se “un nuovo modo di essere umani” questa comunità lo sta cercando, e pare essere sulla buona strada, allora quello può diventare un modello anche per altre comunità.

Un nuovo modo di essere umani va ricercato sui differenti livelli che lo compongono: la convivenza (sociale, economica); il benessere (fisico, mentale, emotivo); il ricordo (personale, collettivo); il rapporto con la natura (la terra, le piante, l’ossigeno, l’acqua, gli animali); l’espressione creativa (le arti); lo studio e la ricerca (la scienza, la medicina, la tecnologia). In sostanza si tratta di voler sottrarre l’umano alla barbarie e condurlo verso la sua piena realizzazione, attraverso un progetto culturale, sociale, economico che sia trasversale e inclusivo e parta dal luogo in cui viviamo, appoggiandoci proprio sulle qualità specifiche dei suoi abitanti. Il “modello Mesagne” può diventare una rappresentazione speciale di questa visione, per comprendere che, paradossalmente, l’umanità è “condannata a essere felice” e che qualunque ostacolo a questo compimento può ritardare sì il risultato ma non può fermarlo. (arch. Simonetta Dellomonaco, coordinatore del progetto di candidatura Mesagne 2024) www.mesagne2024.it

Progetto 'Umana meraviglia' ideato e diretto da Simonetta Dellomonaco Regia Marco Mingolla Musiche originali Peppe Vessicchio Eseguite da Marco Zoni - Flauto Luisa Prandina - Arpa Stefano Lo Re - Violino Giuseppe Russo Rossi - Viola Tatiana Patelli - Violoncello Solisti del Teatro alla Scala di Milano Operatori Daniele Balestreri e Marco Mingolla Operatore drone Daniele Balestreri Script Luigi d'Elia e Francesco Maggiore Montaggio Marco Mingolla Una produzione Mesagne 2024 Comune di Mesagne Regione Puglia Produzione esecutiva PUSHSTUDIO Con la partecipazione di CattiveProduzioni