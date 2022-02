Mesagne. Il prof. Cesare Marangio non è più tra noi

Il prof. Cesare Marangio non è più tra noi. Mesagnese, trapiantato a Brindisi, uomo di grande cultura, epigrafista, docente universitario di Storia Romana presso Università del Salento in pensione, grande appassionato di barche e del mare, socio della Lega Navale Brindisi, aveva 79 anni. Con Antonio Nitti fu il precursore dell’istituzione a Mesagne della Biblioteca comunale. Insieme approfondirono gli studi per ricostruire la storia della nostra città in epoca romana. E sempre insieme, con la Fondazione Antonucci, organizzarono una serie di convegno di studi sulla Puglia Romana il primo dei quali nel 1986. Le nostre condoglianze alla famiglia.

