Attivazione all'Economico del Ferdinando di Mesagne del corso serale in Amministrazione, Finanza e Marketing

Si comunica che con nota prot. 42758 del 29 dicembre us del Direttore Generala USR Puglia, dott. Giuseppe Silipo, è stata notificata la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2206 del 27/12/2021, con la quale la Giunta della Regione Puglia ha approvato il “Piano regionale di dimensionamento scolastico per l’a.s. 2022/23 e programmazione dell’offerta formativa per il triennio 2022/23, 2023/24 e 2024/25”,

In particolare la deliberazione della Giunta recita che vista la documentazione trasmessa, si autorizza l'attivazione, presso il punto di erogazione in via Damiano Chiesa dell’IISS Epifanio Ferdinando di Mesagne, del percorso di secondo livello dell'indirizzo di studio Amministrazione, Finanza e Marketing (biennio comune, corso serale), in quanto presente il relativo indirizzo diurno.

La Giunta Regionale ha recepito il parere positivo dell’Ufficio Scolastico Regionale e dell’Ente Provincia, a seguito delle richieste avanzate dal Comune di Mesagne e dall’Istituzione scolastica che hanno registrato numerose istanze che riguardano la necessità di istituire dei corsi serali per adulti e studenti lavoratori per garantire la continuità formativa e di apprendimento rispetto all'istruzione di primo livello, già presente sul territorio.

Una nuova opportunità di formazione permanente per il territorio mesagnese e dei comuni limitrofi. L'Istituto Epifanio Ferdinando e l'Amministrazione Comunale di Mesagne, in collaborazione con le varie rappresentanze sindacali e sociali, a giorni organizzeranno un incontro pubblico per esporre al territorio le opportunità culturali e soprattutto lavorative di questo nuovo servizio.

Gli interessati potranno iscriversi al corso serale già nel mese di gennaio o chiedere informazioni ai seguenti recapiti: 0831772277, Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

---------------

Per restare aggiornato con le ultime news del Gazzettino di Brindisi seguici e metti “Mi piace” sulla nostra pagina Facebook. Puoi guardare i video pubblicati sul nostro canale YouTube.

Per scriverci e interagire con la redazione contattaci