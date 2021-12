Mesagne. Oggi le pettole della solidarietà con Auser e Forno di Nonna Maria

Oggi, vigilia della festività dell’Immacolata Concezione, a Mesagne si svolgerà la “Pettolata” della solidarietà. L’evento è organizzato dall’Auser, dal Comune di Mesagne e dall’insostituibile professionalità dei panettieri dell’antico forno di “Nonna Maria”. Il via è previsto per le ore 9 in via Alfieri, nel rione “Arco ferraro”, dove c’è la sede dell’ultimo forno antico della città di Mesagne. Il ricavato della vendita delle pettole sarà devoluto per la ricerca di Telethon. Dunque, giornata della solidarietà quella promossa dai proprietari del forno di “Nonna Maria” che con l’ausilio dei volontari dell’Auser prepareranno le pettole in molteplici modi.

Salate o dolci sono una prelibatezza per il palato di quanti amano la tradizione natalizia. Le pettole, italianizzazione dell'albanese petullat diffusi nei centri arbëreshë del Sud Italia, sono pallottole di pasta lievitata molto morbida fritte nell'olio bollente, tipiche delle regioni Puglia, Calabria, Campania e Basilicata, così come unicamente nel comunità albanesi di Sicilia. La loro origine va a collegarsi all'ondata emigratoria dal XV secolo di esuli dell'Albania che si insediarono in Italia, portando con sé cultura e usi, diffondendosi nel meridione. Una leggenda vuole che le pettole nascano a Taranto, dove una donna durante la notte di Santa Cecilia, lasciò lievitare troppo a lungo il pane perché distratta dalla musica degli zampognari, probabilmente dei pastori transumanti Abruzzesi, che suonavano, per tradizione, tra le vie della città vecchia. La donna, catturata dal suono di quelle note si allontanò da casa e dopo avervi fatto ritorno, si accorse che l’impasto non sarebbe stato utilizzabile per la panificazione. Lo ridusse quindi in palline che tuffate nell’olio bollente, si gonfiarono e si dorarono. Le pettole salate possono essere ripiene con alici, rape, mozzarella. Quelle dolci con il miele o vin cotto.

---------------

Per restare aggiornato con le ultime news del Gazzettino di Brindisi seguici e metti “Mi piace” sulla nostra pagina Facebook. Puoi guardare i video pubblicati sul nostro canale YouTube.

Per scriverci e interagire con la redazione contattaci