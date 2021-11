Mesagne. Allerta meteo per le prossime ore

Precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale su Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati sul resto del territorio. Possibili locali fenomeni di esondazione legati al transito delle piene. Venti: da forti a burrasca, con raffiche fino a burrasca forte su Puglia meridionale.

ALLERTA METEO ARANCIONE FINO ALLE ORE 14 DI DOMANI, VENERDI’ 26 NOVEMBRE: RISCHIO DI PIOGGE INTENSE, TEMPORALI E VENTI FORTI. INSEDIAMENTO DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE PER LE EMERGENZE

Il Centro Operativo Comunale – C.O.C. assicurerà nell’ambito del territorio del Comune di Mesagne la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione. Il servizio ha sede presso il Comando di Polizia Municipale in via Galvani, tel. e fax 0831/771893.

Il messaggio di allerta meteo riferito al territorio di Mesagne diramato dalla Regione Puglia, sezione Protezione Civile, e richiamato dalla Prefettura nelle scorse ore, comunica un livello di codice arancione per precipitazioni da sparse a diffuse. I fenomeni potrebbero essere accompagnati da rovesci a carattere temporalesco, venti forti e burrasca.

Si raccomanda: di prestare maggiore attenzione alla guida di autoveicoli e di procedere a velocità moderate; di evitare le zone esposte a forte vento; di non sostare lungo viali alberati; di non utilizzare mezzi di trasporto a due ruote e, se è strettamente necessario l'uso dell'auto, si raccomanda di tenere le luci accese e di rimuovere tutti gli oggetti che potrebbero essere trasportati dal vento e rappresentare un pericolo per l'incolumità pubblica.

---------------

Per restare aggiornato con le ultime news del Gazzettino di Brindisi seguici e metti “Mi piace” sulla nostra pagina Facebook. Puoi guardare i video pubblicati sul nostro canale YouTube.

Per scriverci e interagire con la redazione contattaci