Comunità alloggio di Cisternino, il trasferimento è solo temporaneo. Il trasferimento a Ceglie Messapica della Comunità alloggio di via Fiume, a Cisternino, è un provvedimento temporaneo, in attesa di soluzioni più adeguate. La struttura di Cisternino è stata ritenuta inidonea ad accogliere ospiti e il trasferimento ottempera a una disposizione della Regione Puglia.

Per mettere in sicurezza in tempi brevi tutti gli utenti è stata individuata, con il parere positivo del Dipartimento di Prevenzione, una struttura dell'Azienda sanitaria a Ceglie Messapica.

Ieri il direttore generale della Asl, Giuseppe Pasqualone, ha incontrato il sindaco Lorenzo Perrini: Comune e Asl si sono impegnati a trovare una soluzione per riportare quanto prima la struttura a Cisternino.

