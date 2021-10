Il Cobas congela la proposta di assunzione per il nuovo appalto dell'Asl di Brindisi

Il Sindacato Cobas ha incontrato la settimana scorsa il Consorzio Colser, che in seguito alla aggiudicazione di una gara Consip da parte della Regione Puglia, assumerà a partire dal 1 Novembre 270 dipendenti.

164 lavoratori/trici saranno presi dalla graduatoria dei precari Sanitaservice , 88 saranno gli OSS precari ASL che non sono riusciti a superare i 24 mesi sufficienti ad essere assunti presso la società sanitaria, 18 lavoratori Sanitaservice rimarranno per loro scelta alle pulizie passando quindi al Consorzio.

In questi giorni riunione definitiva per dare corso a tutte le attività occorrenti al passaggio.

Il Consorzio Colser ha dichiarato di assumere a 36 ore il personale a tempo determinato, così come riportato negli elenchi, ma il Cobas si è fortemente opposto chiedendo che il nuovo contratto nazionale di lavoro a cui faranno riferimento prevede le 40 ore.

Su questo discuteremo nel prossimo incontro che si svolgerà martedi di questa settimana.

Il Cobas è contento perchè ha raggiunto da una parte l’obiettivo di non far uscire da Sanitaservice i lavoratori delle pulizie che per decisioni della Regione Puglia ed ASL locale passeranno ad altre attività.

Dall’altra dall’avviso pubblico che come Cobas costruimmo insieme alla Regione Puglia per la stabilizzazione di 54 precari furono prese le centinaia di persone per il periodo Covid 19 che la stessa Regione ha voluto premiare facendoli di fatto assumere dalla ditta, così come sta facendo per gli Oss rimasti a casa senza lavoro.

Brindisi 18.10.2021

Per il Cobas Roberto Aprile

