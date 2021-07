Padre Angelo Muri domani celebra il 58esimo anniversario di sacerdozio

Domani 6 luglio 2021 padre Angelo Muri, per oltre 35 anni parroco della parrocchia di Sant’Antonio ed oggi in pensione “forzata” a causa di un infortunio agli arti, festeggerà in famiglia i 58 anni del suo sacerdozio. Lo farà in concomitanza con l’inizio della novena della festa della Vergine del Carmelo di cui è particolarmente devoto. D’altronde il suo cammino pastorale è iniziato proprio nell’ordine Carmelitano e nel nome della Vergine Maria. E a Maria ha voluto dedicare una poesia affinché gli mostri sempre il suo Amore. Padre Angelo, oggi 82enne, ha iniziato il suo ministero a Foggia, presso la comunità carmelitana, di cui è stato parroco per diversi anni. Nella città dell’alta Puglia si distinse, oltre che per il ministero sacerdotale, soprattutto per le sue doti manageriali. In pochi anni, infatti, riuscì a ricostruire una parrocchia nuova, sia come numero di fedele che come strutture.

Da qui fu trasferito a Mesagne, lasciando l’ordine monastico per continuare la sua mission nei sacerdoti secolari. L’allora arcivescovo di Brindisi gli affidò la parrocchia di Sant’Antonio. Per decenni ha rivestito il ruolo di parroco nell’allora periferia di Mesagne. Anni in cui i residenti erano così tanti da dover trasferire le celebrazioni dalla piccola chiesetta al teatro fatto costruire proprio dal parroco. Poi l’intuizione di scrivere una lettera alla Conferenza Episcopale Italiana con la richiesta di fondi per la costruzione di una nuova Chiesa nella parte di espansione della parrocchia su via Torre Santa Susanna. Oggi quel sogno è una realtà e la chiesa è stata dedicata a San Giovanni Paolo II.

E domani, giorno dell’anniversario di sacerdozio, uscirà la sua tradizionale pubblicazione, partita nel 2015, in cui il sacerdote intreccia l’Amore per la Madonna con la sua vita. Oggi padre Angelo non può uscire da casa a causa di una caduta e una frattura agli arti inferiori. Tuttavia, egli si raccoglierà in preghiera durante la quale ringrazierà la Vergine del Carmelo per avergli donato una vita piena di gioia e di opere a favore, soprattutto, degli ultimi e degli emarginati. Al sacerdote sono arrivati anche gli auguri di Papa Francesco nel giorno in cui egli è stato ricoverato per essere sottoposto a un intervento chirurgico. Buon anniversario padre Angelo.

---------------

