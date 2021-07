VIZZINO: IN SALVO L’INVESTIMENTO DELLA JINDAL A BRINDISI. FIRMATO L’ATTO DIRIGENZIALE DELLA REGIONE PUGLIA

Con una comunicazione inoltrata in data odierna, la Regione Puglia ha notificato alla Jindal l’atto dirigenziale del 28 giugno 2021 di ammissibilità alla fase di presentazione del progetto definitivo riguardante lo stabilimento Jindal di Brindisi.

La questione riguarda un finanziamento di 56 milioni di euro destinato proprio allo stabilimento brindisino e si correva il rischio di vedere andare in fumo una grande opportunità per il comparto industriale del capoluogo.

Il tutto, a causa di lungaggini burocratiche che continuano a condizionare pesantemente la vita delle nostre regioni. Un motivo in più per affrontare il problema con la dovuta determinazione, così come è stato fatto in questa occasione.