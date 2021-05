La polizia locale di Mesagne acquista due moto Yamaha Tracer 700 Police e relativo abbigliamento

Il Comune di Mesagne ha acquistato due moto Yamaha Tracer 700 Police in dotazione alla polizia locale. Il tutto per effettuare servizi maggiormente mirati e veloci specialmente nel periodo estivo. Le moto non sono ancora arrivate, ma il comando ha già deliberato l’acquisto dell’abbigliamento necessario per gli agenti che saranno incaricati a guidare le motociclette. In particolare il comandante Nigro ha inpegnato la somma necessaria alla fornitura di stivali da motociclista, caschi integrali apribili, guanti professionali, panciera elasticizzata motociclista, pantaloni da motociclista estivo, giubbino estivo in Goretex Modello Puglia, per una spesa complessiva di 3 mila 193 euro, escluso IVA.

