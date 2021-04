Covid a Mesagne. Oggi sono complessivamente 182 i casi positivi

Emergenza epidemiologica: oggi a Mesagne si contano 15 nuovi casi e 8 guariti. Sono 182 le persone attualmente positive.

Poche ore fa si è concluso l’incontro coordinato dal Prefetto di Brindisi al quale ho partecipato insieme al Questore, al comandate provinciale dei Carabinieri, al comandante provinciale della Guardia di Finanza e al direttore del dipartimento di Prevenzione generale della Asl.

Ci siamo confrontati sulla preoccupante impennata di contagi degli ultimi giorni in città legata ai cluster epidemici rilevati in alcune realtà produttive, nelle scuole e in ambiti familiari.

Abbiamo discusso delle iniziative da assumere per ridimensionare in tempi brevi la diffusione del virus. A tale scopo, le Forze dell’Ordine saranno impegnate nei prossimi giorni in serrate attività di controllo finalizzate a far rispettare le misure anticontagio e i protocolli di sicurezza da osservare nei casi accertati di positività al virus e di quarantena fiduciaria.

Chiedo di prestare la massima attenzione ai contenuti dell’ordinanza che ho firmato sabato 24 aprile e che resterà in vigore fino al prossimo 2 maggio: tale provvedimento non cambia quanto previsto per le regioni che, come la nostra, risultano zona arancione. Le attività aperte possono dunque legittimamente operare nel rispetto di quanto consentito dalla classificazione di colore in cui rientra la Puglia e quindi la nostra città.

Ora si rende più che mai necessaria la massima collaborazione da parte di tutti per rendere l’obiettivo di ritorno alla normalità sempre più vicino, in vista dell’estate e della ripresa economica di tanti operatori che da troppo tempo patiscono gli effetti della pandemia: il senso di responsabilità di ciascuno e la campagna vaccinale risultano essere entrambi elementi fondamentali per superare, speriamo in modo definitivo, questo complicato momento.