Covid a Mesagne. Oggi sono 42 i casi positivi

Emergenza sanitaria: uno sguardo ai dati sui contagi in Italia, in Puglia, in provincia di Brindisi. Oggi a Mesagne si registrano un nuovo caso e 6 guariti. Risultano attualmente positive 42 persone, di cui 3 ricoverate in ospedale. Le loro condizioni, per fortuna, non destano particolare preoccupazione.

Continuano le operazioni di screening sulla popolazione scolastica mesagnese. Si è intanto conclusa la terza giornata: le attività si stanno svolgendo secondo un’organizzazione che non esito a definire perfetta. Fino ad oggi sono stati effettuati 1.500 tamponi, si è registrato un solo caso positivo.

Questo risultato si sta rendendo possibile grazie al lavoro di squadra dei 51 operatori sanitari volontari impegnati ad effettuare i test rapidi antigenici; all’imprescindibile apporto svolto dalla Asl di Brindisi; al prezioso lavoro di coordinamento offerto dalle associazioni “Auser”, “Coloriamo il Mondo”. “Croce Amica”, “Per il volontariato socio-sanitario Mesagne”.

La nostra città continua ad esprimere esempi virtuosi di collaborazione e unità contro il virus Covid-19. L'auspicio è che questi sentimenti di illuminato civismo, la somministrazione del vaccino su fasce sempre più estese di popolazione e l’assunzione di atteggiamenti di prudenza e rispetto ci aiutino a lasciarci alle spalle questa difficile esperienza.