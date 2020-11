Covid a Mesagne. Ad oggi sono 99 i positivi

Emergenza epidemiologica: uno sguardo sui dati dei contagi in Italia, in Puglia, in provincia di Brindisi. A Mesagne oggi si registrano 4 nuovi contagi e 10 guariti: sono 99 le persone attualmente positive.

Le restrizioni delle scorse settimane e il rispetto delle misure per contenere la diffusione del virus sta dando i suoi frutti, ma non abbassiamo la guardia.