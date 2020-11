Mesagne. Quota 109 positivi al Covid

Oggi, nella nostra città, 1 nuovo caso e 2 guariti: sono 109 le persone attualmente positive, 9 di loro richiedono cure ospedaliere. Di queste, 3 presentano un quadro clinico severo e altre 2 versano in condizioni critiche.

Un protocollo introdotto dalla Regione Puglia consentirà di effettuare un efficace screening attraverso test rapidi rivolti alla popolazione scolastica: è stata formalizzata la richiesta che alcuni sindaci avevano avanzato alla Asl di Brindisi, io tra questi. La procedura, da effettuare su prelievi salivari, vedrà il coinvolgimento di medici di base e pediatri: in caso di esito positivo si procederà con i test molecolari.

Per il periodo delle feste: la somma che inizialmente avevamo previsto di destinare alle luminarie artistiche servirà per garantire dei buoni spesa natalizi alle famiglie mesagnesi in maggiori difficoltà economiche. In collaborazione con i commercianti mesagnesi - prevedendo piccoli benefici per l’economia locale - tali risorse potranno essere utilizzate per l’acquisto di beni alimentari, vestiti, giocattoli, prodotti di ristorazione e caffetteria, piccoli oggetti, che potranno servire a rendere più piacevole un periodo di festa in un momento storico difficile. A tale scopo, i fondi comunali saranno integrati con ulteriori risorse provenienti da fondi DUC, il Distretto Urbano del Commercio. Come Amministrazione Comunale stiamo lavorando alla definizione dell’idea, che vedrà la luce nei prossimi giorni.

La situazione resta critica. Continuiamo ad osservare tutte le misure necessarie per contenere la diffusione del virus, non ne sottovalutiamo le insidie soprattutto per i soggetti più fragili. Usciamo da casa solo per impegni e necessità improrogabili e, quando lo facciamo, ricordiamoci: uso corretto della mascherina di protezione, mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro, mani sempre pulite e igienizzate.

Salvaguardiamo la nostra salute perché, mentre lo facciamo, stiamo proteggendo anche quella degli altri.