Brindisi. Gli animali nell'educazione Civica a scuola

PUGLIA: ANCHE GLI ANIMALI NELL' EDUCAZIONE CIVICA A SCUOLA, ASSOCIAZIONI ANIMALISTE A DISPOSIZIONE DEI DOCENTI.

I Coordinamenti provinciali delle Associazioni animaliste di Brindisi, Foggia e Taranto si sono messe a disposizione di tutti i docenti dei rispettivi territori, che vorranno affrontare nell'ora di Educazione civica, le tematiche animali. Le proposte dei tre coordinamenti spaziano dal patrimonio ambientale, rappresentato dalla fauna selvatica, animali da reddito e d'affezione, la loro corretta gestione e diritti, all'ecosostenibilità, all'inquinamento causato dagli allevamenti intensivi, alla legalità con la zoomafia. Tematiche nuove per la scuola e molto stimolanti per i ragazzi."Con questa iniziativa" affermano i referenti dei 3 coordinamenti "ci mettiamo a disposizione dei docenti di scuola primaria e secondaria per supportarli nell'affrontare queste tematiche. L'idea ci è venuta in seguito al fatto che diverse scuole ci hanno chiesto consulenza". Per contattare i 3 coordinamenti di seguito i riferimenti:

Provincia di Brindisi: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Provincia di Foggia: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.