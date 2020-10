FILATURA DELLA MOZZARELLA IN DIRETTA A GOZZOVIGLIANDO A MONOPOLI; 'UN MARE' DI BUON CIBO AL MERCATO CONTADINO. 'Un mare' di buon cibo a km0 a Monopoli al Mercato contadino di Campagna Amica, con la filatura della mozzarella in diretta sulla banchina solfatara del Porto vecchio, nell'ambito di 'Gozzovigliando', evento giunto alla quinta edizione.

E' grande la fiducia che i consumatori hanno nei confronti dei prodotti tipici del territorio, del cibo vero - sottolinea Coldiretti Puglia - fatto dai contadini custodi della biodiversità, protagonisti del successo dell’agroalimentare made in Italy. Al centro dell'attenzione del Mercato contadino di Campagna Amica l'olio extravergine di oliva, con percorsi guidati di assaggio a beneficio dei consumatori - continua Coldiretti Puglia - ma non solo, anche ortofrutta, formaggi freschi e stagionati, vino, taralli, pasta, uva va tavola.

Anche a Monopoli, dunque, sono in grande spolvero i 'Sigilli” di Campagna Amica – sottolinea Coldiretti Puglia - la più grande opera di valorizzazione della biodiversità contadina mai realizzata prima che può essere sostenuta direttamente dai cittadini nei mercati a Km0 degli agricoltori e nelle fattorie in tutta la regione, una mappa del tesoro che per la prima volta è alla portata di tutti.

Escursioni gratuite in gozzo e l’antico “Palio dei Gozzi”, la tipica imbarcazione a remi che rappresenta l’anima della vita marinara di Monopoli, con la tradizione dei pescatori che si allea – conclude Coldiretti Puglia – con quella dei contadini, tutori del patrimonio enogastronomico del territorio.

