Eletto il nuovo segretario della FLAI CGIL di Brindisi

Il direttivo provinciale della Flai Cgil di Brindisi tenutosi presso Tenuta Moreno, ha eletto nella giornata di ieri il nuovo segretario generale della categoria Cosimo Della Porta, che ha visto la presenza di Giovanni Mininni Segretario Generale della FLAI CGIL Nazionale, Antonio Gagliardi Segretario Generale della FLAI CGIL Puglia e di Antonio Macchia Segretario Generale della CGIL di Brindisi.

Cosimo Della Porta già nella segreteria Flai dal 2012, sostituisce il segretario generale uscente Antonio Ligorio, già eletto nella segreteria regionale della Flai Cgil Puglia.

Ad affiancare in segreteria Cosimo Della Porta saranno Giusi De Simone già componente di segreteria dal 2019 e il neoeletto Gabrio Toraldo, Rsu dello stabilimento SRB zuccherificio di Brindisi

Il nuovo segretario generale, nella sua relazione, ha ricordato “l’importanza della categoria di rafforzare la presenza sul territorio. Saremo impegnati nella contrattazione per affermare il rispetto dei contratti, delle tutele, di ogni diritto – ha ricordato Della Porta -. Vanno messe in campo politiche di accoglienza per i lavoratori migranti e rafforzare le tutele per quegli operai agricoli di questa provincia che per lavoro si spostano fino al nord barese o nelle aree del Metapontino. Il settore agroalimentare rappresenta un pezzo importante dell’economia e lavoreremo perché sempre più si punti sulla qualità delle produzioni e soprattutto del lavoro”

