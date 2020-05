Lotta al Coronavirus. Il Centro Commerciale “Le Colonne” di Brindisi sostiene la Protezione Civile della Puglia

Insieme a “Le Colonne”, anche i centri commerciali Airone (Padova), Belvedere (Siracusa), Borgogioso (Carpi), La Scaglia (Civitavecchia) e Primavera (Roma), tutti appartenenti al Fondo di Investimento Alternativo (FIA) immobiliare di tipo chiuso denominato “Dante” hanno contribuito sostenendo le protezioni civili regionali di Emilia-Romagna, Lazio, Puglia e Sicilia. L’importo complessivo della donazione è di 100.000 Euro ed è stato raggiunto grazie all’importante impegno di Partners Group e Kryalos SGR, rispettivamente quotista e società di gestione del Fondo stesso. Le sei gallerie commerciali sono caratterizzate da una superficie complessiva di circa 79.300 mq e contano oltre 250 unità. La loro gestione immobiliare è affidata a Multi, divisione italiana del gruppo olandese Multi Corporation e primaria società di gestione di Centri Commerciali e Factory Outlet sul territorio italiano.

“In una situazione di incertezza sanitaria ed economica senza precedenti, crediamo che gli investitori siano chiamati ad agire responsabilmente e a creare valore sociale nei territori e nelle comunità in cui operano” ha affermato Marco Denari, Member of management, Private Real Estate Europe, di Partners Group.

“Riteniamo che in questa difficile situazione sanitaria – ha aggiunto Paolo Bottelli, Amministratore Delegato di Kryalos SGR – il mondo delle imprese e la finanza debbano essere parte attiva in un processo di responsabile sostegno del sistema Paese affinché, insieme, si possa superare questa delicata fase e ritornare ad una situazione di nuova normalità”.

Partners Group, quotista del fondo Dante per conto dei suoi clienti, è un global private markets investment manager con USD 94 miliardi in AuM a livello globale. Kryalos, con € 6,5 miliardi di immobili in gestione ed un team di 70 professionisti con una profonda esperienza nel settore real estate, è uno dei player più attivi del mercato immobiliare italiano. Kryalos offre servizi di fund management, asset management, advisory, acquisition e development ed è partner di leader italiani e internazionali.



Ad oggi la società ha contribuito con 315.000 Euro a sostegno dell’emergenza Covid-19.