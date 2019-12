Natale: Coldiretti Puglia, boom di dolci storici della tradizione pugliese

Panettone all'extravergine batte pandoro 3 a 1, ma è boom di dolci storici della tradizione pugliese immancabili sulle tavole per pranzi e cenoni di Natale e Capodanno, con il 42% delle massaie pugliesi ‘intervistate’ che passeranno non meno di 2 ore in cucina per poterli fare in casa. E' il risultato delle rilevazioni di Coldiretti Puglia nei mercati di Campagna Amica di Brindisi e Foggia, dove i tutor della tradizione enogastromica hanno svelato i segreti dell'impasto perfetto per realizzare i piatti più golosi delle festività natalizie.