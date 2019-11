Matarrelli. La dieta Mediterranea non è una scienza ma una consapevolezza

Una consapevolezza che deriva dalla cultura alimentare della nostra terra i cui prodotti naturali più importanti coincidono con quelli considerati maggiormente compatibili non solo con la salute ma anche con il piacere del palato. La dieta Mediterranea è il manifesto della nostra tradizione gastronomica e delle radici contadine dalle quali proveniamo che da quasi dieci anni, proprio alla stregua dei più importanti gioielli da custodire, è stato riconosciuto come patrimonio immateriale dell’Unesco. Per questo è importante informare i ragazzi di questi valori che appartengono ala loro terra: ne abbiamo parlato questa mattina, insieme a numerosi esperti, con gli studenti dell’istituto “Epifanio Ferdinando” durante il seminario organizzato dalla Fondazione Dieta Mediterranea. E’ fondamentale in questo senso il lavoro di chi affina ulteriormente questo modello nutrizionale per rendere sempre più efficace il rapporto tra qualità del cibo e salute. Più volte, durante l’incontro, è stata sottolineata l’importanza della dieta Mediterranea come prevenzione delle malattie cardiovascolari e del cancro.