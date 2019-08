E’ fatta! A Taranto la XX edizione dei Giochi del Mediterraneo

Non nascondo la mia grande emozione ieri nel vedere confermate le nostre aspettative:Taranto ospiterà i prossimi Giochi del Mediterraneo che si svolgeranno nel 2026. A Patrasso abbiamo vissuto attimi storici, indimenticabili, nel momento in cui c’è stata la proclamazione ufficiale. Certo, ce lo aspettavamo. Nella lunga e meticolosa fase che ha portato a candidare la nostra città, c’è stata piena unità d’intenti fra ASSET (Agenzia Regionale Strategica per la Sviluppo Ecosostenibile del Territorio), Comune di Taranto e Regione Puglia.

Ciò non toglie che il momento ufficiale della proclamazione è stato davvero emozionante per tutti noi che eravamo presenti. Ringrazio il Presidente Emiliano per l’impegno profuso. D’ora in poi il volto di Taranto non sarà solo quello dell’ILVA.

Questo risultato non va visto in un’ottica meramente localistica. Esso rappresenta una fantastica occasione di rilancio del tessuto economico-sociale della città ma anche di tutto il territorio, della sua antica cultura e della sua tradizione sportiva. Infatti, l’impulso che ne deriverà in termini di infrastrutture, impiantistica, mobilità sostenibile e promozione turistica andrà di pari passo con il recupero e la valorizzazione delle radici storiche e agonistiche di questa straordinaria città. E’ un avvenimento che coinvolgerà tutta la regione con ottime, prevedibili, ricadute economiche. Adesso insieme al lavoro per riportare la nostra città all’antico splendore della Magna Grecia.

Mino Borraccino

Assessore allo Sviluppo Economico

Regione Puglia